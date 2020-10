Así es la primera tarjeta bancaria española con CVV cambiante, sin numeración y sin fecha de caducidad

BBVA acaba de lanzar Aqua, una tarjeta con CVV dinámico, que no tiene impreso el número de la tarjeta –PAN– ni la fecha de caducidad . Esto, apuntan desde la entidad bancaria, “refuerza la seguridad tanto en su versión digital como en la física, ya que al no disponer de estos datos se previene un posible uso fraudulento de los mismos”.

