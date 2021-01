así es la oferta que El Corte Inglés tiene en el Samsung Galaxy A71 para que te ahorres 170 euros

De hecho, este último es uno de los deseos más extendidos, pues un buen móvil es sinónimo de alta tecnología y, por tanto, de una buena actualización que nos permitirá estar al día de nuestras notificaciones, de las últimas novedades en nuestro trabajo o de las apps más usadas para editar nuestras fotos favoritas, entre otras tantas. Pero, claro, optar por un smartphone nuevo y con calidad exige una inversión alta que no siempre puede exigirse a los Reyes Magos… ¿O sí? El Corte Inglés ha lanzado un ofertón para el Samsung Galaxy A71, con 128 GB, con la que, además de ahorrarte 170 euros en su compra , te aseguras de no gastar más de 300 euros. ¿La vas a dejar pasar?

