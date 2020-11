así es la oferta de Amazon (para ahorrarte mucho más en el dentista)

Para lograr un buen resultado, debemos contar con un buen cepillo, ya sea manual o eléctrico con el que eliminar los restos de comida y suciedad tras cada comida. Pero, además, podemos llevar a cabo otras rutinas bucodentales que nos ayuden a conseguir una boca sana: realizar una limpieza interdental, no olvidarse de cepillar la lengua y tratar con cuidado las encías. Por suerte, y para que no tengamos que tener el baño lleno de pequeños utensilios, en el mercado existe un dispositivo que da la posibilidad de realizar todos estos tratamientos en un solo gadget: los irrigadores dentales.

