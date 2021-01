así es la nueva entrega ‘beauty’ para empezar el 2021 con un cutis perfecto

Para empezar el año con buen pie, son muchos los que se aferran a los propósitos beauty para asegurar un extra de motivación que les ayude a afrontar cada mañana con buena cara. Así, cepillo eléctrico en mano, dar con una buena rutina de día y noche es uno de los primeros pasos a dar, pues es esencial saber qué crema hidratante, de contorno, sérum o tónico aplicar para asegurar un cutis saludable que roce nuestro estándar particular de perfección. Sin embargo, dar con la combinación o los productos adecuados es un camino arduo en el que no todos los usuarios saben desenvolverse: ¡hay tantos productos entre los que elegir que uno no sabe por dónde empezar!

