así es la nube ‘made in Spain’ que quiere hacer sombra a Dropbox o Google Drive

Villalba forma parte de la lista ‘T500’ de The Next Web, una lista que recoge a los 500 jóvenes más influyentes en el ámbito tecnológico, y fue nominado para el Forbes 30 Under 30 Europe 2018. Su nube encriptada para proteger los documentos quiere jugar entre los más grandes, y ya la están utilizando más de 12.000 personas , aunque espera “ cerrar 2020 con unos 20.000 usuarios activos ”.

