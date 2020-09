así es la maquinilla 10 en 1 de Braun que puedes conseguir rebajada en Aliexpress

En cuestión de barbas, no hay (casi) nada escrito. Hay quienes prefieren lucir un afeitado apurado, quienes apuestan solo por el bigote y quienes, siguiendo la filosofía del ‘todo o nada’, optan por una poblada barba. Además, también hay quien se pone creativo con el vello facial e incluye en su look abalorios de colores, trenzas, zonas más afeitadas para crear efectos y un sinfín de opciones al gusto del usuario. Aun así, cada vez son más los hombres que apostamos por lucir una barba gruesa. ¡Y prometemos que no tiene nada que ver que la ciencia haya confirmado que somos más atractivos! Eso sí, somos conscientes de que, para conseguirla, debemos invertir tiempo en ella si queremos lucirla cuidada y con el estilo que merece.

Claro que, para lograrlo, no basta con una buena dosis de paciencia y con incluir su cuidado en nuestras rutinas semanales, ya que debemos contar con herramientas de calidad que nos ayuden a conseguirla. Así, nuestro baño está lleno de las diferentes cuchillas que hemos ido probando (y que continuamos acumulando en los cajones), de diferentes máquinas que, con el tiempo, han pasado de moda o no funcionan y no hemos hecho limpieza. Así que si, a partir de ahora, queremos lucir una barba en condiciones, más nos vale ordenar todos nuestros enseres y apostar por un dispositivo todo en uno, como este modelo que hemos encontrado rebajado en Aliexpress. Se trata de la Braun MGK 7221 que incluye recortadora de barba, cortapelo, maquinilla con varios peines y una cuchilla… ¡y todo por menos de 55 euros! ¿Quieres descubrir sus características?

Este ‘pack’ incluye incluso una cuchilla de afeitado. Aliexpress

Buenos motivos para elegir esta Braun

Diez en uno. Para asegurar que en todo momento tenemos a mano el accesorio ideal para recortar, afeitar o perfilar nuestra barba (u otras partes del cuerpo, como el pecho, las orejas o la nariz), esta maquinilla incluye diez cabezales compatibles con la base que se ajustarán a todas nuestras necesidades desde la comodidad del hogar.

Cuchillas de calidad. No solo es importante el número de accesorios, también la calidad de los mismos. Por ello, todas las cuchillas que forman parte de este set siguen un diseño de larga duración que procura que no se desafilen de forma prematura.

Un motor a nuestra altura. Con un sistema de detección automática, el motor de la Braun Multigrooming ofrece una velocidad de corte constante para que el recorte sea eficiente en todo tipo de barbas, bien sean de tres días o una larga y tupida.

¿En seco o en mojado? Capaz de adaptarse a las necesidades de nuestro afeitado, esta maquinilla puede utilizarse tanto en seco como en mojado, ofreciendo la garantía de que nuestra piel no sufrirá daños y minimizando las posibilidades de que los pelos enquistados hagan acto de presencia.

La autonomía, su punto fuerte. Una sola hora de carga es equivalente a 100 minutos de autonomía, permitiéndonos afeitar con comodidad y sin cables que puedan dificultar los movimientos precisos.

