Así es la mansión que Nuria Roca y Juan del Val tienen en Pozuelo de Alarcón

Otra de las zonas importantes de la casa es el gran comedor . Decorado con tonos cálidos y presidido por una mesa que, también, es de cristal. La casa, además, no es nada minimalista. La pareja no ha dudado en decorarla con muchos cuadros, adornos, lámparas y alfombras .

La luminosidad se consigue a través de grandes cristaleras que hacen las veces de paredes. En cuanto al salón, al que podemos considerar una de las mejores partes de la casa, consta de un enorme sofá en el que Nuria y Juan acostumbran a leer. Libros es precisamente lo que no falta en el hogar de la pareja. Incluso, hay libros apilados sobre los que se han colocado lámparas y cuadros. Igual no les cabían más en las estanterías.

