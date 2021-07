Así es la mansión maldita de Versace en la que se han hallado dos cadáveres

En el año 2000, la mansión fue comprada por Peter Loftin por 19 millones de dólares. Este renovó el edificio para su uso como hotel, restaurante y espacio para eventos de lujo. El restaurante se llamaba Il Sole at The Villa Casa Casuarina.

El diseño del edificio está inspirado en el Alcázar de Colón de Santo Domingo (República Dominicana) . Por su parte, casuarina es un nombre de un grupo de especies de pinos australianos y se cree que recibió este nombre en honor a una novela de W. Somerset Maugham, Under the Casuarina Tree o a un árbol que existe en la parcela que sobrevivió al huracán de Miami de 1926.

