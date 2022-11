Así es la guerra electrónica que está ayudando a Ucrania a plantar cara a Rusia

El teniente coronel Óscar Javier Gajete , jefe de un batallón en el Regimiento de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra, el REW 31, explica en declaraciones a la agencia Atlas la complejidad de la guerra electromagnética. En lo que as simple vista puede parecer “un secarral”, indica, “nosotros con nuestros equipos podemos simular que hay actividad o que no la hay “. Para ello, se distribuyen sensores que generan falsas comunicaciones, como si hubiese un campamento.

