así es la empresa de propiedades que han montado

Constituida el 6 de octubre de 2020 c on un capital social inicial de 375.000 euros, quedaba la cuestión de elegir qué clase de administradores iban a ser, decantándose finalmente por la opción mancomunada. Id est: cuando deban tomar decisiones que afecten al conjunto de Isla Noviembre SL deberán estar de acuerdo, “pero no tienen por qué llegar a consenso de forma colegiada votando según una normativa pactada”, tal y como explican en el susodicho medio.

Tal y como han desvelado en exclusiva desde Vanitatis, el centrocampista malagueño del Real Madrid y la actriz canaria que acaba de estrenar en toda España El año de la furia ya están pensando en el futuro, porque, a excepción hecha de algunos portentos físicos, los futbolistas profesionales no suelen estar en la élite más allá de los 35 años ( tanto ella como él ya han cumplido este 2021 los 29 años ), a no ser que se dediquen a algún puesto técnico o incluso dentro de la comunicación, y la interpretación es un oficio tan sacrificado como voluble e inconstante y lo mismo puedes estar ahora mismo en el candelero que estar varios meses o incluso años sin encontrar un papel.

You May Also Like