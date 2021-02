así es la docuserie ‘Galácticos’ de ESPN

Aquella batalla se produjo entre los jugadores, con Fernando Hierro (capitán) y Vicente del Bosque a la cabeza, en plena celebración del título de liga en el conocido restaurante madrileño. “A mi no me toques con el dedito que yo no soy un árbitro” , le dijo Florentino a Hierro, según relata Maroto en el avance que ha publicado ‘Marca’. Aquello desató la caja de los truenos y se llevó por delante al defensa malagueño y al entrenador.

You May Also Like