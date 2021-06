Así es la desconocida, pero muy exitosa, faceta empresarial de Fran Perea

Sus inquietudes artísticas seguían en pie después de haber abandonado tras la tercera temporada la serie Los Serrano, una experiencia, eso sí, de la que ha comentado en más de una ocasión que no solo no se arrepiente sino que la repetiría -aunque reconoce que llegó a sentirse sobrepasado y abrumado por la fama, lo cual le hizo tomar la determinación de marcharse-.

Tal y como ha recopilado Vanitatis, el intérprete, que está recibiendo bastantes elogios por su rol, haciendo de sí mismo, en la segunda temporada de El vecino, de Netflix, así como por sus nuevas composiciones, no ha cesado de gestionar varias compañías. Y lo ha hecho incluso desde el extranjero, cuando rodó los ocho episodios de Kosta. The paradise (en su versión original, Paratiisi) en Finlandia, país en el que la serie protagonizada por Antonio Resines y Belén Rueda fue un auténtico bombazo televisivo.

