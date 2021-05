Así es la canción con la que España ha ganado Eurovisión para ciegos

El presidente de la ONCE y del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, ha felicitado a la flamante ganadora inmediatamente después de publicarse los resultados, trasladándole su orgullo por el ejemplo que ha dado a toda Europa en representación de toda España.

De los 7.247 votos emitidos, la canción de la representante española sumó 1.980, el 27,32% del total , seguida de Turquía, interpretada por Burak Boztek, con el 22% de los votos ; Chipre, con The Light, que sumó el 8% de las votaciones, y Lituania, con The Wind Rose, que quedó en cuarta posición.

Finalizado su paso por el festival, que no ha sido su primera experiencia musical ya que con sólo ocho años ganó el Concurso Musical de la ONCE en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú Blanco y Negro, y con 11 participó en el programa La Voz Kids como concursante del equipo de Rosario Flores, la ganadora del primer Euro-Low Vision prevé añadir nuevos instrumentos y sumar arreglos para producir una nueva versión de Otra visión.

