Así es la báscula de impedancia con más de 8.000 valoraciones que, solo hoy, puede ser tuya por 16 euros

Con más de 8.000 valoraciones que le han valido las casi cinco estrellas doradas, esta báscula de impedancia de Healthkeep es una de las ofertas flash del día que conviene no dejar pasar, pues te ahorras hasta un 43% en su compra. Pero, claro está, su rebaja no es la única ventaja de hacerse con ella: este gadget tiene todo lo necesario para que controlemos nuestro peso y todos los índices que influyen en él, desde la grasa corporal hasta la masa muscular . Así, es compatible con diferentes aplicaciones deportivas, desde la que poder comprobar todas las variaciones y mejoras.

Para conseguirlo, además de contar con un pequeño gimnasio casero en el que no falten ruedas abdominales, bandas elásticas o fitball, debemos apostar por una alimentación saludable y equilibrada sin que nos obsesione el número que aparece en la báscula. Esto es fundamental, puesto que los kilos no es el único dato que debemos tener en cuenta para elaborar nuestras rutinas para cumplir con nuestros objetivos. De hecho, si apostamos por una vida fitness es más que probable que el volumen de grasa se transforme en muscular y el dato arrojado por el peso sigua siendo el mismo.

En apenas un par de días estaremos repitiendo la estampa de todos los años: jornadas de grandes comilonas en las que acabamos comiendo más de lo que podemos casi permitirnos. Y es que, quien puede renunciar al turrón, al mazapán y a las galletas de esta época. Por ello, somos conscientes de que, pasadas estas fiestas, toca volver a ponerse serio con nuestras rutinas deportivas, sobre todo si queremos cumplir con los propósitos de Año Nuevo. Será tras el día 6, cuando comience de forma oficial la Operación Bikini y, aunque a muchos les parezca temprano, si queremos lograrlo, no debemos demorarnos (sobre todo si queremos lucir un six pack tonificado, la zona que más cuesta de todo el cuerpo).

