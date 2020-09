Así es la afeitadora ‘todo en uno’ que Cecotec ha rebajado un 40% y que puede ser tuya por menos de 35 euros

La temporada de las barbas frondosas está al caer. Si bien es cierto que muchos optaremos por hacer una breve pausa en su crecimiento con la llegada del Movember, con el fin de las vacaciones (que no del verano, que aún nos quedan algo más de 15 días para disfrutarlo) nuestra mente ya está puesta en esa espesa, pero cuidada, melena facial que, año tras año, intentamos dejarnos… y no siempre con éxito. ¿El problema? Siempre el mismo: intentamos que el vello cubra, por igual mejillas y mentón, y que, además, lo haga en tiempo récord.

