así es Keen, la red social de tableros basada en aprendizaje automático

Disponible en web y en app de Android , “Keen te permite seleccionar el contenido que amas, compartir tu colección con otros y encontrar contenido nuevo basado en lo que has guardado ”, afirman en el blog de la compañía. Puedes ‘hacer un keen’ -en inglés, ‘to be keen on something’ significa ‘estar interesado en algo’- sobre cualquier tema, “ya sea hornear pan delicioso en casa , meterse en la observación de aves o investigar sobre tipografía”.

