Así es Jean-Christophe Napoleón, el heredero del emperador que ansía el trono de Francia

Como añaden desde Vanitatis, el príncipe Napoleón “no obtuvo su título por herencia de manera convencional”. Fue, sin embargo, su abuelo Louis, en una jugada que bien podría ser un giro de guion de la famosa serie de HBO, quien le legó ser el heredero al trono: quitó de su testamento a su propio hijo Carlos por haberse divorciado y casado en segundas nupcias con Jeanne-Françoise Valliccioni, una mujer nacida en Córcega. Louis no aprobó este matrimonio, si bien parece que a Carlos no le importó se desheredado, pues su privilegiada vida ha estado centrada en la política y en ser escritor.

