así es en la actualidad la vida de Jaime Cantizano

Se hizo tan famoso que el hecho de no aparecer en unos años en televisión hizo que el mundo creyese que había desaparecido. Pero nada más lejos de la realidad: Jaime Cantizano está llevando una vida actualmente bastante plena alejado de los focos y los platós.





Tal y como describen desde Divinity, el presentador, nacido en Jerez de la Frontera hace casi 48 años (los cumple en julio), dejó de conducir programas para las cadenas y se marchó a ser solo la voz de las mañanas de los fines de semana en Onda Cero, donde conduce desde hace tres temporadas y media el magacín Por fin no es lunes.

El conductor de programas como ¿Dónde estás, corazón? en la primera década del milenio ha sido, empero, bastante hermético con su vida privada, centrándose en algunas de sus pasiones, como viajar o la naturaleza, pero, sobre todo, con mucho tiempo entre semana para estar con Leo.

Su llegada, a través de una madre de alquiler en Estados Unidos hace cuatro años y medio, cambió radicalmente su vida. “Ha sido precioso y, además, muy preciso”, explicó en su entonces programa Atrévete, de Cadena Dial. “Yo he llorado todo lo que tenía que llorar de emoción. Con él, por él”, añadió.

Cantizano, que mantiene alejado de las redes sociales al menor, se ha mostrado desde entonces un defensor de la práctica de la gestación subrogada, ilegal en España, en lugar de la adopción, y optó por ella porque, como recordó entonces, “desde hace varios años no tengo pareja”. Él estuvo tres años en lista de espera para el vientre de alquiler.

“No soy una excepción. En Estados Unidos hay cuatro millones de hombres solteros con hijos. En los últimos 20 años, España ha avanzado mucho en todos los terrenos. La sociedad española ha demostrado que tiene una madurez que supera a la de los políticos y estoy seguro de que España lo legalizará”, vaticinó, aunque en todo este tiempo no haya cambiado la ley que lo prohíbe en nuestro país.

“Ahora comienza la etapa más maravillosa de mi vida. Estaba deseando vivir esto y lo he disfrutado desde el minuto uno. He llegado en el momento en el que el equilibrio personal era total y, por tanto, me ha dado la posibilidad de disfrutar el mayor amor posible, que es el de un hijo. Hasta que no se vive esta experiencia, no se puede expresar realmente”, explicó sobre la paternidad, un sentimiento y una práctica que vive con celo pues, como se puede comprobar en su Instagram, donde tiene algo más de 186.000 seguidores, no sube fotografías de Leo desde finales de 2019.

Siquiera durante el confinamiento, semanas en las que le dio mucho uso a la red social. Sobre todo, para otra de sus grandes pasiones: el deporte. El locutor andaluz se ha mostrado siempre muy concienciado con la necesidad de llevar una vida sana y no es extraño que algunas de sus rutinas las publique.

De este modo, se le ha podido ver realizar fitness con su balón de gimnasia, practicando con el rower, estirando, en la bicicleta, con las cuerdas de TRX… Todo ello compenetrado con una alimentación equilibrada. “No tomo azúcar y sal, la que viene, porque en algún momento aparece en el producto que consumo”, explicó en El Hormiguero. Eso sí, de vez en vez se da algún caprichito, como una barbacoa o una “buena torrija”.

Asimismo, otro de los grandes placeres de Jaime Cantizano es la naturaleza, y aprovecha para escaparse siempre que puede. “Yo soy partidario de desconectar y saber hacerlo. Debemos respetar nuestro tiempo libre pero a veces no se consigue. En una profesión tan vocacional como la de la comunicación no es fácil. Cuando te enamoras de una profesión, te arrastra”, le confesó al Diario de Sevilla.

Por eso mismo es incapaz de olvidar de dónde viene. “Yo pertenezco a los emigrantes privilegiados y me vuelvo a mi ciudad cuando me apetece, donde siempre he estado cómodo. Me marché de Jerez para buscar nuevos horizontes profesionales y jugó a mi favor el factor suerte. Siempre he estado conectado con mi familia y mi entorno. Y en los últimos años también he estado haciendo cosas con Canal Sur. Yo aprovecho todas las fechas libres”, añadió al mismo medio.

También las aprovecha, por igual, para viajar. Ahora se puede menos, es cierto, pero en los últimos años el presentador ha pisado Croacia, Italia, Islandia o Egipto, así como territorios de España como Almería, Marbella, Galizano (Cantabria), Valencia o Santa Cruz de Tenerife.

Argumenta que “en España hay miles de familias monoparentales” por lo que “no sería justo” que él se quejara quejara, como le confesó a Diez Minutos, si bien es cierto que en su hogar vive también Duna, su perra golden retriever, que es dueña y señora de su corazón.

Que por cierto está sin ocupar. En la entrevista que ofreció a Pablo Motos, él mismo confesó que “el sexo hay que contarlo ya por semanas” porque le da “un poco de pereza”. “¿A que el mercado está complicado para todo el mundo?”, le preguntó al público, recordando a aquel presentador que cautivó a la audiencia en los programas de prensa amarilla y que hoy vive más tranquilo que nunca y disfrutando día a día de la paternidad.