así es el vacío fiscal en EE UU

“Los ricos americanos se pueden ahorrar muchos dinero engañando con sus impuestos federales sobre la renta, pero esto no es nada comparado con las cantidad de dinero que ahorran siguiendo las normas “, explican los autores del informe, dando a entender que los millonarios no necesitan recurrir a la ilegalidad para salir ganando con Hacienda.

Según la publicación las 25 personas más ricas de Estados Unidos han pagado apenas el 16% de sus ingresos y hay algunos datos realmente impactantes: Bezos no pagó nada en impuestos en 2007 ni en 2011, Soros se quedó a cero durante varios años seguidos y Musk decidió no aportar nada a las arcas federales en 2018. Ese mismo año, Bezos reclamó a la Hacienda estadounidense y ganó 4.000 dólares por cuestiones relativas a la custodia de sus hijos.

El Gobierno de Biden no está conforme con la filtración. “La divulgación no autorizada de información confidencial del Gobierno es ilegal”, dijo la portavoz del Departamento del Tesoro, Lily Adams, en un comunicado al comentar la publicación este martes de ProPublica, pero aún así ha puesto sus ojos en cómo los más ricos ‘pasan’ de los impuestos. Y no es algo nuevo, puesto que el informe confirma que lo llevan haciendo años. ¿Cuáles son las claves de este caso?

