Así es el ‘traje de la vejez’, un simulador que te pone literalmente en la piel de las personas mayores

¿Alguna vez te has planteado cómo llegarás a la vejez? Los ancianos se quejan de los dolores y muchas veces pierden parcial o enteramente las capacidades de oír y ver, sufren tambores o tiene problemas de movilidad. A esa edad llegaremos casi todos, pero hasta que no lleguemos seremos incapaces de saber cómo se siente. O al menos no podíamos saberlo antes, ya que unos estudiantes del Máster en Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores de la Universidad de Granada han podido probar un simulador que recrea el envejecimiento y lo que esto puede provocar.





Gracias a la tecnología, el alumnado de dicho máster puede experimentar en primera persona las limitaciones físicas y sensoriales que puede tener una persona de edad avanzada. Cuentan con un dispositivo acústico que imita los acúfenos, seis gafas para mostrar distintas patologías visuales, un aparato que dificulta la movilidad del cuello, pesas para doblar la espalda, objetos con pinchos que copian los dolores de espalda o de rodilla, máquinas que generan descargas que emulan los temblores en las manos y zapatos pesados que complican la acción de andar.

Andrea Lucena, una alumna de la universidad andaluza, ha explicado cómo es tener toda esta tecnología encima: “Me siento pesada y aislada, ya que no escucho adecuadamente y no puedo moverme como quisiera”. Con estos elementos, María Sol Torres, otra estudiante, apunta que pueden ponerse “en los zapatos de quienes más nos necesitan”.

Juan Antonio Maldonado, catedrático del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UGR y coordinador del máster, comenta que las personas más mayores fueron las más afectadas por la pandemia y esta medida pretende ayudar al alumnado a conectar con los ancianos con los que trabajarán cuando acaben el máster.





Por su parte, José Luis Cabezas, director del Secretariado para la Inclusión y profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación, considera que la tecnología del centro ayuda a conseguir “una inclusión efectiva y empática”: “Es fundamental ponernos en la piel de las personas con discapacidad y de las personas mayores”.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.