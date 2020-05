así es el ‘smartwatch’ que protagoniza las ofertas ‘flash’ de Amazon

Las ventajas de llevar un smartwatch en la muñeca son numerosas . Además de poder consultar la hora, como en cualquier dispositivo tradicional, estos gadgets que están revolucionando el mercado ayudan al usuario a tener bajo control las notificaciones de su smartphone o sus índices fisiológicos cuando practican deporte, entre otras funciones. De ellas depende, precisamente, decantarse entre una marca u otra, pues no todos necesitamos que registren los mismos datos o, incluso, no a todos nos convence un diseño elegante o más sporty.

