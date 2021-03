así es el smartphone que buscan los españoles

El smartphone perfecto para un español no suele pasar de los 300 euros . El último estudio sobre el gasto en un teléfono móvil de la consultora Kantar está fechado en 2017 y pone de manifiesto que el consumidor medio no se dejaba más de 228 euros. Aunque pueda parecer que los teléfonos inteligentes son cada vez más caros, lo cierto es que dos de cada tres móviles que se venden en España siguen estando por debajo de esta barrera de 300 euros, según informes más recientes que realizan los propios fabricantes.

You May Also Like