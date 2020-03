así es el robot aspirador que está rebajado en Amazon

Una de las ventajas de este robot aspirador es que es compatible con los asistentes de voz más populares de los hogares españoles: Alexa y Ok Google. Así, no hay que preocuparse de programarlo, solo hay que dar la orden pertinente para que el suelo reluzca y podernos centrar así en actualizarnos con nuestra serie favorita de Amazon Prime Video.

Claro que, este milagro limpiador tiene un precio que no todos están dispuestos a pagar… A no ser que se dé con una buena oferta que nos ahorre unos cuantos euros. Y sí, los astros se han alineado para aquellos que buscan sin descanso descuentos: Amazon ha rebajado durante las próximas horas uno de sus robots mejor valorados.

