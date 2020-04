Así es el reto de Jorge Lorenzo para esta cuarentena

“No hay que obsesionarse con bajar de peso pues lo importante es conseguir estar mejor y más saludable, no más delgado. Recordad que no soy un entrenador ni un nutricionista y por eso mis observaciones siempre son muy genéricas y basadas solo en mi experiencia como deportista en ambas materias. Si queréis y podéis profundizar sobre entrenamiento y nutrición deberíais dejaros aconsejar por profesionales, mi ‘misión’ tan solo consiste en motivar para que la gente haga algo de deporte en esta cuarentena, no quiero ser ni entrenador ni nutricionista”, admite el deportista.

