así es el perfil del paciente con Covid-19 persistente

“No puedo leer ni dos líneas. No solo libro”, añade Guerrero que explica las lagunas mentales y la falta de atención. Para ella es algo inexplicable si no le pasa a uno. Por su parte Kemp, dice que ella es traductora y lleva 28 años en España y que muchas veces al realizar su trabajo encuentra dificultades. “Ha sido como despertarme en un cuerpo menos inteligente”, narra.

Silvia Guerrero es doctora en bioquímica y biología molecular y miembro de la asociación de afectados Long Covid Acts, pero también una afectada más, alerta: “ No es una cosa leve. Afecta a mucha gente joven” . Cuenta que ella ha tenido que someterse a dos rehabilitaciones, pese a que los médicos no han encontrado una solución a su situación.

“Si no revierten estos síntomas, sería muy preocupante”, clama Rodríguez y agrega que “no se suelen producir síntomas aislados” y que, normalmente revierten en algunas personas. Una de las soluciones que propone es encontrar tratamientos específicos durante la infección o cuando presenten síntomas persistentes para poder aplicarlo a estos pacientes y conseguir revertirlo. También apunta que es fundamental saber reconocer el perfil de estas personas para prevenir y alertar. “Tenemos que divulgar y pedir a los ciudadanos que tengan cuidado, ya que a los jóvenes si no les mata el virus, les deja síntomas persistentes”.

La doctora Pilar Rodríguez señala que “necesitamos un tipo nuevo de pruebas adaptadas a la situación o buscar en lugares diferentes” porque, al ser una enfermedad desconocida y nueva, “ las herramientas de las que disponemos no identifican el problema”. Cuando los pacientes Covid con síntomas persistentes acuden al médico no se les suele identificar la causa de su dolencia ni hay tratamiento para ellos. “Tenemos que saber cómo explorarla”, reclama la investigadora.

“Personas que han tenido una enfermedad aguda, sin que haya peligro vital en su trayectoria. Personas jóvenes (43 años de media). Básicamente mujeres . No han tenido patologías y si es así eran leves. Y que padecen de una media de 36 síntomas que suelen persistir durante seis meses”, señala la doctora. Añade que esto revela que todavía hay muchas cosas que no conocimos sobre el nuevo virus y que es fundamental conocer la causa de estas secuelas. “Es muy frecuente que el virus se convierta en síndrome post-viral, pero no que dure meses”, reflexiona.

“Nunca he visto una infección con esta amplia gama de manifestaciones”, admitió hace poco el virólogo Anthony Fauci. Llevamos casi un año con la Covid-19 y todavía no conocemos del todo. La última novedad que aloja más incertidumbre tiene que ver con las secuelas de esta infección. De hecho, los investigadores ya han puesto sobre la mesa los efectos del SARS-CoV-2 en el organismo tras la infección. Este mismo miércoles ha sido publicada una encuesta que expone que los pacientes más afectados son las mujeres de unos 43 años de media y que padecen síntomas resistentes hasta 185 días después de pasar la enfermedad.

