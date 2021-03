así es el ‘pack’ al 50% con más de 15.000 valoraciones en Amazon

Una de las primeras rutinas de higiene personal y diaria que se aprenden es a lavarse los dientes . No es de extrañar porque mantener una correcta higiene bucodental nos ayudará a prevenir infecciones y problemas que pueden derivar en afecciones mayores. Así, más que un acto de estética con el que poder lucir una sonrisa espectacular, es una cuestión de salud. Eso sí, no sirve hacerlo de cualquier manera puesto que, para que sea efectivo, hay que hacerlo durante el tiempo recomendado y después de cada comida, aunque, según los expertos, el más importante sea el de última hora del día.

