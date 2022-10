así es el nuevo timón económico de Reino Unido que ensombrece a la propia Truss

Hunt no es un hombre brillante que se haga notar. The Telegraph recuerda “su característica seriedad y falta de chispa” . Pero eso a la vez juega en su favor. Y así el Evening Standard le describe como un par de manos “firmes” o como “Theresa May en pantalones”.

En 2019, perdió las primarias contra Johnson y este verano ni siquiera llegó a la final por el liderazgo conservador, que fue cosa de Liz Truss y Rishi Sunak. No parece un líder o al menos no le ven como tal sus compañeros de partido. Pero es un gestor fiable.

Porque en 2017, Jeremy Hunt ya no sólo estaba en política sino en el Gobierno del Reino Unido. En 2005 fue elegido diputado por Surrey. Ese mismo año, fue coautor de un folleto político que apostaba por privatizar la Sanidad pública . Se proponía que “los ciudadanos ingresaran dinero en cuentas personales que luego podrían utilizar para tener atención médica de proveedores públicos y privados”. Aquellos, decía el documento, que no pudieran tendrían financiación del Estado. Posteriormente, Hunt negó que aquel texto expresara sus opiniones.

Desde el 11 de Downing Street (la sede del ministro de Economía), Hunt es el encargado no sólo de rectificar el timón de la economía, pero también -parece- de hacerle llegar a Trust el mensaje de que su tiempo se ha acabado . Es el partido el que toma el control (aunque ella no parece darse por enterada y dice que será la candidata conservadora en las próximas elecciones).

