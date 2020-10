así es el nuevo Echo Dot de Amazon que sale hoy a la venta por 60 euros

Una apuesta con la que intentarán colarse en la wish list del próximo Black Friday o de las Navidades (como ya lo han hecho el Satisfyer o la Xiaomi Mi Band 4) y que, desde luego, no va a dejar indiferente a los conocedores de la familia de Alexa. Y es que esta nueva generación combina un diseño compacto y elegante con un potente altavoz frontal de 1,6 pulgadas , entre otras muchas prestaciones. ¿Quieres descubrirlas! ¡Pues sé el primero en comprar el nuevo Echo Dot!

You May Also Like