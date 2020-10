así es el novedoso cóctel de medicinas contra la COVID-19

REGN-COV2 todavía está en fase experimental, por lo que no está a disposición del mundo. La farmacéutica Regeneron ha pedido a la FDA una aprobación de emergencia para desplegar su uso , pero lo cierto es que hasta el momento no hay ningún fármaco aprobado o de demostrada eficacia para el tratamiento de la COVID-19 asintomática, leve o moderada. “Los anticuerpos mono o policlonales tienen gran potencial como posibles tratamientos en fases tempranas de la enfermedad, aunque habrá que esperar para confirmar sus beneficios “, apunta Yanes.

Pero este no es el único fármaco que ha sido administrado el presidente de Estado Unidos, que también ha tomado remdesivir y dexametasona , tratamientos clave (por lo visto hasta el momento) para tratar cuadros graves de COVID-19. “ El caso de Trump es bastante peculiar, porque no ha recibido lo que podríamos llamar un tratamiento estándar . No se entiende muy bien que Trump haya recibido tratamientos destinados a pacientes asintomáticos, leves, moderados, graves y críticos, todo al mismo tiempo”, considera Yanes.

