así es el móvil doble pantalla con el que Microsoft lo intenta de nuevo

El smartphone llegó a Estados Unidos en septiembre y, tras un tiempo algo fuera de foco, vuelve a escena al haber trascendido que a lo largo de febrero se lanzará en algunos países europeos. Estará disponible en el Reino Unido, Alemania y Francia . Por ahora no se habla de España. No obstante, se entiende que poco a poco hará acto de presencia en más mercados del entorno. También está previsto que a corto plazo se comercialice en Canadá y Japón.

