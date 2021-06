Así es el "monedero electrónico" que propone la UE: una app 'todo en uno' para almacenar los documentos personales

Bruselas estudia implantar una ‘Identidad Digital Europea’ para los ciudadanos y empresas de la Unión Europea que deseen identificarse o confirmar determinada información personal.

Identificaciones, trámites, préstamos, compras, diplomas universitarios, billetes de avión… El también llamado “monedero electrónico” servirá para almacenar de digitalmente cualquier dato o documento oficial, de tal forma que se unifique el método de identificación entre todos los países miembros, “ya sea para alquilar un piso o abrir una cuenta bancaria fuera de nuestro país”, según ha anunciado este jueves la vicepresidenta europea responsable del área Digital, Margrethe Vestager.

Supone, en definitiva, una simplificación de numerosos trámites, pues elimina una serie de pasos burocráticos que a día de hoy son necesarios a la hora de acceder a ciertos servicios.

The #DigitalEU wallet will also make it easier for you to:

✈️ Book a flight

🚗 Rent a car

💳 Open a bank account

🎓 Apply for a university

🛎️ Check-in to a hotel

…in the EU in only a few clicks!

Discover more here: https://t.co/T5fGpMJaTv #EUdigitalidentity

