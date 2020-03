así es el limpiador de poros que está al 59% en Amazon

Ahora que las circunstancias ( y la responsabilidad social ) nos han confinado en el hogar, las actitudes positivas son las únicas que deben imperar. ¿Te has dado cuenta de que, por fin, tienes tiempo para hacer todo aquello que siempre has querido? Engancharte de nuevo a ese juego de mesa que te encanta; poner en práctica los ejercicios de tu canal yogui favorito (y compartirlo, de una vez por todas, en tus stories de Instagram); pasar más tiempo (telemático) con la gente que te importa y que está lejos o, tomarte un buen respiro, y hacer un maratón con las novedades que vienen de la mano de la suscripción de Disney+, que, por cierto, hasta el 23 de marzo tiene un precio de cinco euros al mes.

