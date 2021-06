Así es el lavavajillas portátil que promete limpiar los platos en 15 minutos

Vivir de alquiler tiene sus limitaciones. A veces, el dueño del lugar en el que se vive no quiere que hagas cambios y eso implica no poder colgar cuadros en las paredes, no pintarlas o tirar objetos para que quepan otros. En ocasiones, esos impedimentos no permiten que los inquilinos añadan un lavavajillas por falta de espacio.





No obstante, existe una solución: un lavaplatos portátil. ‘Capsule’ es un aparato del tamaño de una torre de ordenador que sirve como lavavajillas personal, lavadora de alimentos y desinfectante UV. Esto quiere decir que el dispositivo cuenta con tres funciones en uno y no necesita anclarse en un lugar fijo para funcionar.

A pesar de su pequeño tamaño, este lavaplatos portátil cuenta con todas las características de uno de tamaño normal y fijo. Capsule calienta el agua, friega con aerosol de alta resistencia e incluso filtra partículas y escombros. Por otro lado, el agua residual que se almacene puede drenarse fácilmente por un fregadero.

Según la compañía que lo ha diseñado, Loch Electronics, un ciclo competo de lavado de platos dura 15 minutos y gasta menos agua que la que se usa para lavarse las manos.

La principal diferencia de Capsule es su pequeño tamaño, que está diseñado para limpiar los platos sucios de un hogar de una o dos personas. A pesar de ello, también puede trabajar con utensilios más grandes, como tablas de cortar o sartenes.





En concreto, las medidas de Capsule son unos 45 cm de alto, otros 25 de ancho y 51 de profundidad. Con estas dimensiones, el aparato puede colocarse en cualquier rincón de la casa sin ocupar mucho espacio.

Para acabar con posibles virus que se depositen en algunos dispositivos, Capsule también funciona como desinfectante UV. En 10 minutos, es capaz de limpiar profundamente móviles, tablets o llaves empleando únicamente luz UV, sin necesidad de agua.

En el caso de que lo que se quiera desinfectar sean objetos suaves, como mascarillas, ropa o empaques, el ciclo es de hasta 30 minutos. Al tratarse de una desinfección sin agua, en este caso se puede meter hasta productos de papel sin miedo a que salgan dañados.

Capsule se está comercializando a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter. Si estás pensando en comprarla, debes tener en cuenta que estos proyectos pueden tardar en enviarse, no siempre son como se describen y puede que no lleguen.

En Kickstarter, la venden por alrededor de 400 dólares (unos 330 euros) y actualmente el envío está fijado con vistas a febrero de 2022.

