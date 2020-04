Así es el kit del repostero infantil con el que podrán dar sus primeros pasos en la cocina mientras juegan

Si tus pequeños son aficionados a la cocina, conocerán al dedillo el nombre y uso de cada utensilio necesario para realizar sus postres favoritos. No pierden la oportunidad de ayudarte cuando llega la hora de hacer la comida y, aunque han demostrado tener una destreza culinaria innata, aún son muy pequeños para ponerse al frente de los fogones y llevar a cabo las mil recetas que consiguen que se les caiga la baba de pensarlas. Aunque te da miedo verlos con cuchillos o junto a la vitrocerámica, no quieres que pierdan la ilusión y las ganas por cocinar , pues sabes que son valores que, de cara al futuro, les ayudarán a tener autonomía (¡y una salud de hierro!). Entonces, ¿qué hacemos?

