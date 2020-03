Así es el juego para hacer castillos de arena y disfrutar de un día de playa en familia sin salir de casa

¿Qué os parece hacer un viaje simulado a la playa? No os estamos proponiendo ninguna locura y es que no vais a tener ni que embadurnaros de crema ni cargar con todos los bártulos familiares como bien manda el beachspreading. La arena de la playa , esa que encanta a los más pequeños e incomoda a los mayores, puede llegar hasta el salón de tu casa y sin apenas ensuciar ¿Cómo?

Ya no sabéis en qué más sitios de la casa esconderos para jugar al escondite. Tampoco se os ocurren nuevas manualidades para adornar el salón ni suculentas recetas para hacer en familia. Se os está empezando a agotar la imaginación para tener entretenidos a los más pequeños que, tras un tiempo dedicados a las tareas escolares y a las labores domésticas, demandan un rato de juegos y diversión. ¡Cierto! Todavía tenéis un as bajo la manga, una divertida yincana en familia, pero preferís guardarlo para el fin de semana cuando no tengáis que teletrabajar… Y. entonces, ¿qué podéis hacer ahora?

