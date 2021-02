Así es el fármaco para perder peso que “ha cambiado las reglas del juego”

“Si bien medicamentos como este pueden resultar útiles a corto plazo para obtener una pérdida de peso rápida en casos de obesidad grave, no son una fórmula mágica para prevenir o tratar grados menos graves de obesidad”, dice el nutricionista Tom Sanders , profesor emérito del King’s College de Londres, que no participó en el estudio.

Además, el medicamento requiere una inyección semanal para que funcione y no hay datos sobre lo que les sucedió a los participantes tras final del ensayo. El New York Times ha hablado con uno de ellos, que asegura que su peso comenzó a aumentar una vez que terminó la prueba.

