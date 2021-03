Así es el Ever Given, el megabuque que ha bloqueado el Canal de Suez y el comercio mundial

El Ever Given opera desde 2018 bajo bandera panameña , y hasta antes de la crisis del Canal de Suez, el único incidente que había sufrido fue en febrero de 2019, cuando colisionó contra un transbordador de 25 metros cerca del puerto de Hamburgo.

Las dimensiones del Ever Given Carlos Gámez

El Ever Given , el megabuque que ha bloqueado durante casi una semana el paso por el Canal de Suez y casi estrangulado la economía mundial. ha podido ser movido tras una operación en la que ha participado una decena de remolcadores de gran potencia , y solo después de que un operativo dragara la zona y aprovechara la marea alta.

You May Also Like