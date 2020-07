así es el espejo que usan los profesionales y cuesta 18 euros

En el imaginario colectivo, no hay backstage o camerino de artista, bailarín o modelo en el que no reine un gran espejo rodeado de bombillas. Un sueño que a muchos nos gustaría incluir en forma de tocador en nuestras casas pero que, sin embargo, por falta de espacio no suele hacerse realidad. Claro que, renunciar a ello tampoco es una opción: sabes que de una buena iluminación depende un mejor maquillaje , pues ayuda a saber dónde colocar las sombras del contouring, aplicar la iluminación de forma natural o cómo equilibrar los tonos de las sombras de ojos con los labios.

You May Also Like