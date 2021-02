Así es el entrenamiento que proponen los expertos para recuperar el olfato

Carl Philpott , Professor of Rhinology and Olfactology, Universidad de East Anglia

Numerosos estudios realizados a lo largo de la última década sugieren que la exposición breve y repetida a olores puede ayudar a aquellos que han perdido el sentido del olfato. Y esto es especialmente cierto para aquellas personas que lo han perdido como consecuencia de un virus, como por ejemplo el resfriado común, en el que se han probado sus beneficios. Aún no sabemos si esto se puede aplicar a la pérdida de olfato concreta provocada por la Covid-19, aunque en principio no hay razón para pensar lo contrario.

El entrenamiento olfativo es un tipo de terapia que desde hace algún tiempo utilizan los expertos en desórdenes olfativos, los olfatólogos. Tiene la ventaja de que no provoca efectos secundarios a quienes lo realizan, y además no necesita prescripción médica. Es barato, y se puede realizar fácilmente en casa.

A pesar de que se han considerado otras posibilidades en estudios previos, la mayor parte de ellas aún no se han sometido a la prueba de fuego de la ciencia (un ensayo controlado aleatorizado), lo que hace que no podamos recomendar estos tratamientos con la misma intensidad.

