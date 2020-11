así es el el votante de Joe Biden en Estados Unidos

Algunos expertos creen que con esta postura será suficiente, debido a la controversia que genera un personaje de las características de Trump. Por el momento, las encuestas dan ganador a Biden con una diferencia de cerca de 7 puntos , pero todo puede pasar. Las encuestas no son fiables hasta que no se comprueban en las elecciones. Y Clinton en esto puede aconsejar a Biden, porque lo sabe mejor que nadie.

Por último, la política exterior es el tercer gran tema que le preocupa. El presidente republicano ha protagonizado enfrentamientos con China, se ha salido de la Organización Mundial de la Salud y ha vivido tensiones importantes con Irán. Bumsted, como votante de Biden, quiere un cambio radical en este sentido, “porque no me siento orgulloso como estadounidense de ninguna de las decisiones tomadas por Trump en materia exterior”.

La crisis del Covid ha resaltado otro de los problemas del país, el de la sanidad. Bumsted cree que la gestión de Trump respecto al proceso de garantizar una sanidad a sus ciudadanos ha sido muy deficiente, y espera que, si Biden gana, retome el camino que tomó su predecesor demócrata con el ‘Obamacare’. “En el tema sanitario no pueden estar en desacuerdo Biden y Trump, hay que caminar hacia una sanidad universal , pero lamentablemente eso no está en el ADN de todos los ciudadanos”.

En las elecciones de 2016 Hilary Clinton logró casi 66 millones de votos, 3 más que Trump, pero sin embargo esto se tradujo en 227 compromisarios demócratas frente 304 republicanos. Ahora, Biden, a sus 77 años, busca recuperar al votante que convenció Obama pero que desencantó Clinton, y para ello tiene un argumento que no tenía su antecesora, la crítica a los 4 años de mandato de Donald Trump y su posición como única alternativa: “Si las elecciones se plantean como un plebiscito sobre Trump, Biden tiene más opciones, y así lo ha manifestado en muchas ocasiones, con frases como; ‘si quieren un presidente que no sea él, yo soy la papeleta’ “, explica Gutiérrez.

