así es el cargador inalámbrico que puedes conseguir por 14 euros

Aunque, si no te importa pagar un poco más, entre las flash de hoy también han destacado otro cargador inalámbrico que, con espacio para tres dispositivos, es compatible con numerosos modelos del mercado. Además, la seguridad, en este modelo, es, sin duda alguna, su punto más fuerte: con protección contra sobrecorrientes, sobretensión y sobretemperatura, la base incluye un ventilador inferior para refrigerar nuestros wearables. Algo que también se aprecia en la elección de los materiales de fabricación: con una potente fijación magnética para cada uno de los dispositivos, la base de carga tiene un diseño de silicona antideslizante para que el cargador no se mueva ni resbale.

Además de su precio, entre los atractivos de este cargador inalámbrico se puede destacar su cuidado diseño que, en forma de una base plana, ni ocupa espacio ni acapara la atención decorativa de ninguna habitación. C uenta con unas LED que van informando del estado de la carga, no ocupa espacio y permite cargar tres dispositivos al mismo tiempo (¡y sin sobrecargas!). Eso sí, es importante recalcar que solo es compatible con los wearables de Apple, desde el iPhone 8 (y todos sus predecesores), al Apple Watch y los Airpods.

Aunque no seamos unos expertos techie, seguro que nos hemos dejado conquistar por más de un avance tecnológico que nos facilite la vida o, ¿acaso no estás encantado con tu robot aspirador? Pero si hay unos dispositivos que han logrado colarse en nuestra vida casi sin que nos demos cuenta estos son los wearables , esa tecnología ‘para llevar’ que nos permite escuchar música, controlar nuestros pasos diarios, registrar los datos de nuestros entrenamientos y hasta proteger nuestra vista de los rayos del sol. Así, en este apartado encontramos auriculares inalámbricos, smartwatches y hasta gafas inteligentes , que nos ofrecen todo un mundo de prestaciones para nuestra vida diaria.

