así es el atajo que arrasa en iPhone si te detiene la Policía

Si te diera problemas, lo más probable es que no tengas configurado el teléfono para añadir atajos no verificados. Ve a ‘Configuración’, después a ‘Atajos’ y ahí activa ‘ Permitir atajos no fiables ’ para permitir esto.

Los manifestantes denuncian que existe un abuso de poder por parte de las fuerzas policiales -al menos, por parte de algunos de sus miembros-. Para demostrar ese abuso y luchar contra una situación desigual, el ‘redditor’ Robert Petersen ha creado el atajo ‘Hey Siri, I’m getting pulled over’ -‘Hey Siri, me están deteniendo’ en inglés- , el cual fue publicado por primera vez en 2018 pero ha sido actualizado desde entonces y en los últimos días ha ganado de nuevo bastante atención.

