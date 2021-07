Así es el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros que permite crear empresas con solo un euro

Este plazo legal se sitúa actualmente en 60 días y afecta especialmente a pymes y autónomos, que normalmente se ven obligados a aceptar plazos de pago superiores a la media para asegurarse el cobro de sus facturas. Ahora, el Gobierno pretende introducir una modificación en la ley de subvenciones para que las empresas que no cumplan los plazos de pago no pueden acceder a las subvenciones estatales.

You May Also Like