así es el altavoz ‘bluetooth’ que puede ser tuyo por 17 euros

Aunque esta temporada no hemos tenido una canción del verano tan pegadiza como Despacito, de Luis Fonsi, o Lo Malo, de Aitana y Ana Guerra (y por mucho que Leticia Sabater lo haya vuelto a intentar), no dejamos de querer poner banda sonora a este verano tan atípico. Así, nuestra playlist estival está formada por esos temas que, con solo escucharlos, nos hacen sonreír. En ella tampoco pueden faltar las canciones que nos motivan para continuar con una rutina deportiva que ha tenido que adaptarse a las altas temperaturas propias de esta época.

