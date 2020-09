Así es el accesorio ‘fitness’ que va a revolucionar los entrenamientos de fuerza (¡y desplazar a las mancuernas!)

Entrenar en casa, desde hace algunos meses, se ha convertido en la solución de muchos para poder exprimir sus rutinas y asegurar unos minutos al deporte diario. Así, después de una pequeña (y necesaria) inversión para conseguir algunas de las herramientas necesarias para lograrlo, hacer ejercicio en el salón de casa ha sido la mejor solución para perseguir los objetivos fitness que caracterizan la vuelta al curso y enfrentarnos, de una vez por todas, a los entrenamientos de fuerza que tantas bondades tienen (si se hacen bien) para nuestra salud. Sin embargo, y a medida que nuestro cuerpo empieza a asimilar los movimientos y a pedir nuevos retos, solemos darnos cuenta que las mancuernas que compramos (¡no regulables!) no ofrecen la resistencia necesaria y que, por tanto, ya no son útiles.

