así es Diego Cadavid, de ‘Café con aroma de mujer’

Cuando ya va acabando la tarde, hoy por hoy, las grandes cadenas tienen desde concursos como Pasapalabra o El cazador a magacines como Aquí la tierra o el nuevo Y ahora Sonsoles. De hecho, para competir contra este último precisamente programó Telecinco la telenovela Café con aroma de mujer, si bien el espacio de Antena 3 le ganó la partida. Ello no quita que en la cadena de Mediaset hayan perdido la confianza en una ficción que han colocado justo antes de su telediario y que viene de ser una de las series mejor valoradas de Colombia, de donde es originaria. Y que, además, les ha dado tantas alegrías a sus protagonistas, entre quienes se encuentra Diego Cadavid.

En la serie interpreta a Iván Vallejo Sáenz, un personaje que solo le ha reportado alegrías a este colombiano nacido en la ciudad de Medellín el 8 de diciembre de 1978, y que a los 12 años ya tenía claro que quería ser… músico. De hecho, aprendió a tocar varios instrumentos, como la batería, el piano y la guitarra. E incluso tenía un grupo, The Mills. Sin embargo, ya le había picado el gusanillo de la interpretación, razón por la que dejaría a los 17 años sus estudios de comunicación social.

Con la banda daba conciertos en bares locales los fines de semana, como tenía claro que quería ser actor, se costeó la carrera en el Teatro Libre de La Candelaria, la cual sin embargo no terminó. Ello no impidió que comenzase a recibir ofertas de trabajo en telenovelas como Conjunto cerrado, Yo amo a Paquita Gallego o, sobre todo, Padres e hijos, donde interpretó a Diego Montoya en más de 1.000 episodios en los cinco años que duró la ficción (1995-2000).





Después de participar en casi 20 episodios de Yo soy Betty, la fea -por cierto, del mismo productor que Café con aroma de mujer-, Diego Cadavid daría el salto al cine con las películas Te busco y El carro, aunque después volvería a la televisión con la que algunos han llegado a considerar ‘la mejor serie que ha existido en la televisión colombiana’, La saga: Negocio de familia, donde apareció en cerca de 190 capítulos.

A pesar de ello, el actor sabía que cualquier buena racha podía acabarse más pronto que tarde y decidió cubrirse las espaldas, sacándose la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad de los Andes. Y eso que desde entonces apenas ha dejado de trabajar delante de las cámaras por, entre otras cosas, entregarse en cuerpo y alma a los papeles que interpreta, algo que en ocasiones le ha afectado en su día a día como él mismo ha reconocido.

Pero también quizá por eso prefiere estar dedicado profesionalmente a su otra gran pasión, la fotografía, y solo dejarla por tiempo limitado para poder escoger minuciosamente cada papel que va a encarnar y centrarse en él. Eso, entre otras cosas, porque su otro gran hobby no era tan rentable: el buceo.

Diego Cadavid, además, ha salido durante su vida con grandes estrellas de la jet set colombiana. Hoy por hoy, y a pesar de la diferencia de edad de una década, sale con una de sus compañeras de rodaje en Café con aroma de mujer, Laura Archbold, quien interpreta a su hermana en la ficción, Paula Vallejo. Eso sí, la había conocido incluso antes de que esta iniciase su carrera como modelo, por la que fue proclamada Miss San Andrés 2012 y aspiró a ser Miss Colombia. Comenzaron a salir en 2014 y durante el confinamiento grabaron una serie casera, Adentro, que grabaron con los recursos que tenían en su hogar.

El año anterior a dicha relación se había divorciado, pues estuvo casado, entre 2009 y 2013, con la también actriz Carolina Guerra, quien, entre otros papeles, encarnó a Lucy en la serie norteamericana Animal Kingdom. Sin embargo, durante este matrimonio hubo de vivir un episodio muy doloroso y que no solo le retrotrajo a su relación juntos sino a su infancia. En 2010 se quitaba la vida precipitándose al vacío la presentadora y modelo Lina Marulanda, que había sido su novia. En varias entrevistas, Diego ha hablado sobre cómo ha llevado él lidiar toda su vida con la salud mental.

Cuando era pequeño, ha asegurado Cadavid, todo el causaba “ansiedad, depresión o mal genio con cierta facilidad…”, algo que le llevó a intentar suicidarse durante la adolescencia, una posibilidad que, según él, “nunca” va a dejar de contemplar. Sin embargo, su padre, psicólogo y conferencista, le ayudó a que fuera a terapia, algo que necesitaba desde que sus progenitores se separasen cuando era pequeña y que renació circa 2018, cuando falleció su abuela.

“Tuve una depresión superabajo, como con ganas de no vivir. No había energía alguna que me hiciera levantar, no quería nada en el mundo”, desveló acerca de su enfermedad, razón que le ha llevado a estudiar el comportamiento humano, las emociones, la vida espiritual y el chamanismo. “Un ejercicio diario de agradecimiento, no importa la hora ni la duración. Meditar o al menos estar quieto y en silencio 20 minutos”, ha confesado.

“Ejercicio físico, actividades que enreden al cerebro, leer, pintar, actuar, escribir, tocar un instrumento, ver series, viajar… nutrirse en la manera que se pueda”, es su receta. Y finaliza: “Hoy soy un hombre mucho más tranquilo, rio, lloro sin reprimirme, me tengo amor y creo en mí. Sobre todo procuro siempre hacerme sentir feliz. Porque nada, en realidad nada es tan importante para robarte la alegría. ¡Ánimo! La vida es un picnic”.