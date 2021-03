Así es Davide Brivio, el jefe de Alonso en Alpine, según uno de sus expilotos en MotoGP

Checa, que coincidió con Brivio en Yamaha, habló del nuevo jefe de Alpine en la celebración del segundo aniversario de DAZN. “Conozco bien a Davide Brivio, porque trabajé con él en Yamaha . Fue el que llevó a Rossi a Yamaha y se lo agradecen siempre. Defino a Davide como un gran mediador. No tiene extremos. Ha conjuntado mucho al equipo, que no provoca conflictos “, destacó.

