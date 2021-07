así es como pueden usarlo para robar tus datos

Uno de los principales problemas con el ‘pasaporte Covid’ es que la gran mayoría de ciudadanos no conoce este documento, no sabe qué aspecto tiene, cómo se emite o qué información comparte . Debes informarte bien de todo esto antes de lanzarte a pedir un certificado que se te ofrece.

Después de meses de restricciones, y sin poder viajar a otros países, la gente está deseosa de volver a la normalidad. Bajo esa presión social, emocional y también de tiempo, las personas son menos propensas a comprobar los dominios de los sitios web a los que acceden o bien a hacer clic en un enlace o archivo adjunto de un remitente desconocido o no verificado. No te dejes llevar por las ganas de vacaciones y comprueba la procedencia de tus mensajes.

You May Also Like