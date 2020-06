Así es como la policía puede vigilarte digitalmente y acceder a un teléfono móvil durante una protesta

Además, en cuanto al bloqueo del terminal, la ley se ha mostrado algo confusa, al menos en EE. UU.: la Quinta Enmienda otorga a las personas el derecho a no ser “obligadas en ningún caso penal a ser testigos en contra” de ellas mismas, lo que significa que no estás obligado a decirle a alguien tu código de acceso. Pero en lo referente a la seguridad biométrica -la huella, el reconocimiento facial- ha habido resoluciones a favor y en contra . Recomiendan por ello usar código.

Debido al riesgo de tal vigilancia, algunos expertos recomiendan apagar tu teléfono o habilitar el modo avión mientras estás en la protesta, lo que garantiza que tu dispositivo no transmitirá señales. Pero apagar el teléfono, claro, significa que no podrás comunicarte con otras personas ni usar tu cámara para grabar. Si lo quieres mantener encendido, al menos revisa las opciones de localización.

Sin embargo, lo que muchos no sabían es que cuando acuden a una protesta puede que lleven encima ‘un espía ’. Los teléfonos móviles actuales son tan inteligentes que puede que se pasen de listos, dando información que no queremos que den.

