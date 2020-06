Así es como la iniciativa #MadresQue quiere cambiar las predicciones de la función autocompletar de Google

Según este movimiento, la primera ‘sugerencia’ que sale si buscas esos términos es ‘madres que no saben amar’ -por el libro de título homónimo, ‘Madres Que No Saben Amar: Cómo superar las secuelas provocadas por una madre narcisista’-. Son peores aún la tercera y la cuarta: ‘madres que abandonan a sus hijos por un hombre’ y ‘madres que enferman a sus hijos’.

¿Qué imagen te viene a la cabeza cuando piensas en una madre? No tiene que ser la tuya, simplemente una madre anónima. Lo más probable es que si buscas una manera de definirla lleguen a tu cabeza palabras como ‘trabajadora’, ‘dedicada’, ‘incondicional ’… sin embargo parece que Google no dice lo mismo.

